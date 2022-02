Coupe du Monde au Qatar : 17 millions de tickets demandés...dans un premier temps

17 millions de demandes de tickets pour la Coupe du Monde 2022 ont été enregistrées lors de la première période de vente, qui vient de s'achever et aura duré 20 jours.

La demande la plus importante est venue...du pays organisateur lui-même.

Durant cette première période de vente, la FIFA a également été inondée de demandes en provenance de pays de football et de marchés clés, tels que l’Argentine, le Brésil, l’Angleterre, la France, l’Inde, le Mexique, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Les billets les plus recherchés ont été ceux donnant accès à la finale du 18 décembre au stade de Lusail. 1,8 million de demandes pour ce seul match.

Suite à cette première période de vente, qui a débuté le 19 janvier et s’est terminée ce 8 février à 13h00 heure de Doha (11h00 CET), le service ticketing de la FIFA va vérifier que les demandes de billets rencontrent bien les conditions de vente avant d’attribuer des billets. Tous les candidats retenus, partiellement retenus et non retenus seront dûment informés du résultat de leur demande à compter du mardi 8 mars 2022, ainsi que des éventuelles autres étapes à suivre et de la date limite de paiement des billets attribués.

D’ici là, et sous réserve de disponibilité, le service ticketing de la FIFA fournira des informations plus détaillées sur le calendrier de la prochaine phase de vente selon le principe du premier arrivé, premier servi (prix et catégories à consulter déjà sur FIFA.com/tickets).

Rappelons que le tirage au sort des groupes pour la phase finale de la Coupe du Monde se déroulera le 1er avril prochain. Les Diables Rouges sont assurés d'y être têtes de série.