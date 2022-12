Coupe du Monde : à la frontière franco-belge, on croit à la victoire de la France

Dans quelques heures, les yeux de millions de spectateurs seront rivés sur la finale de la Coupe du monde : L’Argentine affronte la France, Messi face à Mbappé. Nos voisins espèrent évidemment un second sacre consécutif. Nos équipes ont pris la température à la frontière franco-belge, où les pronostics sont parfois un peu différents selon le côté de la frontière où on habite.

D’un côté, Jeumont en France, de l’autre, Erquelinnes en Belgique : ici, Français et Belges se côtoient.