Coupe du monde 2023 : Ives Serneels analyse le barrage à venir contre le Portugal, "du 50-50"

Les Red Flames connaissent leur prochain adversaire pour le barrage de la Coupe du monde 2023. Les Belges affronteront le Portugal à l'extérieur avant d'éventuellement recevoir l'Islande pour décrocher leur billet. Ives Serneels, le sélectionneur des Flames, a réagi à ce tirage : "On aurait voulu jouer à domicile dès le premier match, mais au lieu de cela, on doit aller au Portugal. On les connaît, ce sont systématiquement des matchs serrés. On a connu des victoire 1-0, des partages serrés. C'est une nation qui a beaucoup de qualité chez les jeunes, elles sont finalement assez comparables aux Flames."

En cas de victoire, les Belges pourraient ensuite rencontrer l'Islande, cette fois-ci en Belgique. "Je ne sais pas s'il faut appeler ça le match de la revanche. Le score était de 1-1 à l'Euro, c'est clair qu'elles ont prouvé qu'elles étaient très fortes."