Coupe du monde 2022 : une solide équipe d’Angleterre écrase l’Iran pour son entrée en lice (6-2)

Pour la 1ère fois de leur histoire, l’Angleterre et l’Iran s’affrontaient ce lundi à l’occasion du 1er match du groupe B de la Coupe du monde 2022. Une rencontre qui a tourné à la démonstration. Sans surprise, le finaliste du dernier Euro s’est facilement imposé (6-2) et a pris la tête du groupe B.

Comme la veille, le début de rencontre est marqué par une décision arbitrale litigieuse. Maguire est ceinturé dans la surface et malgré l’intervention de la VAR, l’arbitre ne bronche pas.

Le match est ensuite interrompu durant de longues minutes, Beiranvand, gardien iranien passé par l’Antwerp, s’étant blessé après un choc avec son défenseur.

La 1ère grosse opportunité de la partie est à mettre à l’actif de l’Angleterre. Sur corner, Maguire touche la barre transversale du chanceux Hosseini.

La pression se fait de plus en plus pressante sur la team Melli et ce qui devait arriver arriva. L’Iran craque une 1ère fois sur une tête décroisée du jeune Bellingham (1-0, 35'), qui marque son 1er but en équipe nationale, et moins de 10 minutes plus tard, Saka inscrit une magnifique demi-volée (2-0, 44'). Et 1 et 2… et 3-0 pour les Three Lions qui font le break dans la foulée via Sterling (3-0, 45+1'). En l’espace de 11 minutes, l’Angleterre vient de mettre fin aux minces espoirs iraniens.

En 2e période, les Three Lions baissent un peu le pied mais parviennent néanmoins à inscrire un nouveau but à l’heure de jeu, profitant de la faiblesse adverse. C’est Saka qui se promène au sein de la défense iranienne pour s’offrir un doublé (4-0, 62').

Si l’Iran réduit l’écart 3 minutes plus tard via sa Taremi, Rashford, à peine monté au jeu, inscrit le 5e but des siens (5-1, 71') avant que Grealish ne marque le dernier but anglais (6-1, 90'). En fin de partie, Taremi signe un doublé sur penalty (6-2, 90+13').