Coupe du monde 2022 : une séance de récupération pour les Diables au lendemain de la défaite contre l’Egypte

Au lendemain de ce revers – le 7e seulement de l’ère Martinez -, le menu a été assez léger. Pour digérer le match et le voyage de nuit, aucun véritable entraînement n’a été programmé. Les joueurs – titulaires comme remplaçants – ne sont pas restés inactifs pour autant. Ils ont eu droit à une séance de récupération, à huis clos. Dans une vidéo de l’Union Belge, on peut voir quelques joueurs (Simon Mignolet, Charles de Ketelaere, Zeno Debast, Kevin De Bruyne, Timothy Castagne, Leander Dendoncker) s’exercer dans la salle de fitness de l’hôtel. Un peu de cardio (sur vélo, tapis ou rameur) et de musculation, rien de plus.

Ce dimanche, retour à la "normale" avec le premier entraînement collectif sur le sol qatari. Le premier match du mondial contre le Canada est, lui, prévu le 23 novembre.