Coupe du monde 2022 : une édition riche en records

Trois pays qualifiés pour les huitièmes de finale, record de points signés en phase de poules : la confédération asiatique aura elle aussi vécu une Coupe du monde record.

L’Australie, la Corée du Sud et le Japon sont en effet parvenus à s’extraire de la phase de poules. Les Nippons ont d’ailleurs fait sensation en s’offrant des victoires face à l’Allemagne et l’Espagne avant d’échouer aux tirs au but face à la Croatie.

Avec 22 points, la zone asiatique a par ailleurs explosé le précédent record de points en phase de poules datant de 2018 (15 points). Le mérite, en dehors des huitièmes de finalistes, revient également aux jolis succès de l’Iran contre le pays de Galles ou encore de l’Arabie saoudite face à l’Argentine. 'Mouton noir', le Qatar n’aura pas contribué à la cause asiatique.