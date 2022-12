Coupe du monde 2022 : un Uruguay – Ghana décisif et aux allures de revanche côté africain

Il s’agit probablement de l’un des matches au dénouement le plus fou de l’Histoire de la Coupe du monde. Rappelez-vous, nous sommes le 2 juillet 2010 en Afrique du Sud, le Ghana et l’Uruguay se disputent alors une place historique pour le dernier carré du mondial Africain.

Si le Ghana prend les commandes grâce à Sulley Muntari, l’intenable Diego Forlan remet les deux équipes à égalité. Débute alors une prolongation qui entrera sans aucun doute dans les livres d’histoire. Désireux d’être la première nation africaine de tous les temps à atteindre une demi-finale d’un Mondial, le Ghana pousse pour éviter la loterie des tirs au but et sera presque récompensé en fin de match. Mais un certain Luis Suarez en décidera autrement. Au terme d’un cafouillage dans la surface sur la toute dernière action du match, l’attaquant repousse de la main un ballon qui prend la direction des filets. Logiquement exclu, le héros de la nation voit le penalty d’Asamoah Gyan s’écraser sur la barre. Fin du match et début des tirs au but. Une séance finalement remportée par la Celeste grâce à une audacieuse panenka du Loco Abreu.

Douze ans plus tard, le destin a décidé de les réunir à nouveau. Et avec un enjeu majeur : une place pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.