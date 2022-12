Coupe du monde 2022 : suivez Maroc – Espagne en direct vidéo (16 heures)

Maroc – Espagne, c’est l’un des matches de ces 1/8e de finale de Coupe du monde. C’est aussi la deuxième fois que les deux nations se rencontrent en Coupe du monde. Si la première fois avait donné lieu à un partage, il faudra cette fois un gagnant.

Le Maroc va tout faire pour continuer à rêver. Ayant terminé à la première place du groupe qui était composé notamment de la Belgique, le Maroc dispute pour la 2e fois de son histoire la phase à élimination directe. En 1986, le Maroc avait perdu face à l’Allemagne.

36 ans plus tard donc, tout le peuple marocain espère une victoire face à l’une des équipes favorites du tournoi. Eliminé en 1/8e en 2018 lors de la séance de tirs au but face à la Russie, l’Espagne a soif de revanche et de victoire.

D’autant plus que les statistiques donnent un avantage aux hommes de Luis Enrique. Et avec une attaque très prolifique auteure de neuf buts, le Maroc devra se méfier.

Le Maroc va-t-il enfin vaincre l’Espagne qui n’a jamais perdu en 3 rencontres face à son adversaire du soir ? Réponse en début de soirée.