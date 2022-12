Coupe du monde 2022 : suivez le quart de finale Pays-Bas - Argentine en direct vidéo (20 heures)

Les choses deviennent de plus en plus sérieuses dans cette Coupe du monde 2022! Les pays toujours en lice s'affrontent désormais pour une place en demi-finale et les affiches sont de plus en plus séduisantes sur papier. C'est évidemment le cas de Pays-Bas - Argentine qui voit deux grosses nations lutter pour le ticket d'or pour une demi-finale. Les Argentins qui confirment petit à petit le statut qui les plaçait parmi les favoris et les Pays-Bas dont il faut toujours se méfier.

Le parcours de l'Argentine n'a pas été sans heurt dans ce Mondial puisqu'il a commencé par une surprenante défaite contre l'Arabie saoudite. Mais l'Albiceleste a ensuite réalisé le sans-faute, en dominant d'abord le Mexique et la Pologne en phase de groupes, et en éliminant l'Australie en huitièmes. L'Argentine monte en puissance tout en n'ayant pas encore totalement confirmé. Leo Messi par contre est bien présent dans ce qui devrait normalement être son dernier mondial.

Les Pays-Bas n'ont pas encore beaucoup tremblé. Vainqueurs du Sénégal et du Qatar en phase de poules, ils ont uniquement perdu deux unités contre de courageux Équatoriens. Pas de difficultés non plus pour éliminer les USA en huitièmes, 3-1. Les Oranjes sont sereins.

Un choc se profile deux entre ces deux pays, une rencontre qui promet du spectacle !

La rencontre sera à suivre en direct vidéo sur notre site et sur Tipik.