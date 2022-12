Coupe du monde 2022 : suivez le quart de finale Croatie - Brésil en direct vidéo (16 heures)

Ce vendredi après-midi, dès 16H00, début des quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Le premier affrontement opposera la Croatie et le Brésil. Les Croates, deuxièmes du groupe F devant les Diables Rouges, ont pris le meilleur sur le Japon en huitième de finale. 1-1 au terme de la prolongation et 1-3 dans une séance de tirs au but totalement loupée par les Nippons. En face, le Brésil arrive en pleine confiance suite à son succès 4-1 face à la Corée du Sud. Les Brésiliens menaient 4-0 à la pause.

Au stade suivant, le vainqueur de ce choc affrontera les Pays-Bas ou l’Argentine, qui se rencontrent à 20H00.

La rencontre sera à suivre en direct vidéo sur notre site et sur Tipik.