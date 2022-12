Coupe du monde 2022 : suivez le quart de finale Angleterre - France en direct vidéo (20 heures)

Ce samedi soir, dès 20H00, suite et fin des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Ce quatrième affrontement opposera l'Angleterre et la France.

Les Anglais, vainqueurs au tour précédent face au Sénégal, empilent les buts et se présenteront face à l'équipe française avec de réelles chances. Du côté des Bleus, on nage aussi en pleine confiance. Les hommes de Didier Deschamps, boostés par les réalisations de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud, doivent malgré tout dorénavant avancer avec l'étiquette de favori sur le front.

La rencontre sera à suivre en direct vidéo sur notre site et sur Tipik.