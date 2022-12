Coupe du monde 2022 : suivez la demi-finale entre la France et le Maroc (Direct vidéo 19h50)

France - Maroc, l'affiche inattendue de ces demi-finales de la Coupe du monde 2022, aura lieu à 20 heures ce mercredi soir au stade Al Bayt.

Peu de gens y croyaient et pourtant... La France, malgré les blessures de Paul Pogba, N'Golo Kanté ou encore de Karim Benzema, est le premier tenant du titre à revenir dans le dernier carré depuis le Brésil en 1998.

Cela peut paraître inespéré mais c'est la preuve d'un collectif soudé autour de sa star Kylian Mbappé, de ses anciens, comme Hugo Lloris, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, et de ses jeunes talents.

En quarts contre l'Angleterre (2-1), l'équipe de Didier Deschamps a gagné dans la douleur, comme souvent en 2018. "On n'a jamais lâché. (Il y a) cette unité, cette solidarité entre nous depuis le départ", a relevé le milieu Adrien Rabiot.

La France, double championne du monde (1998, 2018), a bien d'autres atouts que son courage : la vitesse offensive de Mbappé (5 buts), les dribbles d'Ousmane Dembélé, la vista de Griezmann et la finition de Giroud (4 buts).

Sa faiblesse est néanmoins défensive, avec du flottement au niveau des latéraux Theo Hernandez et Jules Koundé.

En face de l'équipe de France, la surprenante équipe du Maroc. Première nation africaine à atteindre le dernier carré, les Lions de l'Atlas impressionnent : premiers du groupe F avec aucune défaite, puis victoires successives contre l'Espagne (0-0, 3 tab à 0) et le Portugal (1-0), deux favoris.

Le tout avec une recette simple : solidité défensive et solidarité de chaque instant.

"On n'est pas la plus belle équipe à voir jouer, mais on est la plus belle pour le cœur, l'envie et même la tactique", a savouré le sélectionneur Walid Regragui.

Meilleure défense du Mondial (1 but encaissé) autour de son grand gardien Yassine Bounou, le Maroc est plus prudent en attaque, même si Hakim Ziyech ou Youssef En-Nesyri sont prêts à frapper en contre.

Et la sélection marocaine est portée par ses brûlants supporters et par le monde arabe, pour ce premier Mondial organisé au Moyen-Orient.