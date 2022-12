Coupe du monde 2022 : suivez Ghana-Uruguay en direct vidéo (16 heures)

Le Ghana affronte l’Uruguay dans le cadre de la troisième journée du Groupe H de la Coupe du monde 2022. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 16 heures au stade Al Janoub.

Vous pourrez le suivre en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, mais aussi en Dab +.

Les Black Stars (3 points), deuxièmes, vont tenter vendredi d’attraper le deuxième billet pour les huitièmes de finale du Mondial face à la Celeste (1 point), quatrièmes. Le Portugal (6 points), d’ores et déjà qualifié, sera quant à lui assuré de finir premier en cas de nul contre la Corée du Sud (1 point).

Relancé par sa victoire sur la Corée (2-3), le Ghana est à une marche des huitièmes. Mais elle n’est pas simple, face à des Uruguayens toujours solides.

Les vétérans Luis Suarez et Edinson Cavani, 35 ans chacun, attendent encore de faire trembler les filets au Qatar. Sans but de ses deux gâchettes vieillissantes, l’Uruguay est restée muette et traîne à la dernière place du groupe. Mais comme la Corée du Sud, la Celeste garde une chance de passer en cas de succès sur le Ghana.