Coupe du monde 2022 : suivez Équateur - Sénégal en direct vidéo (16 heures)

L’Équateur affronte le Sénégal dans le cadre de la troisième journée du Groupe A de la Coupe du monde 2022. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 16 heures au Khalifa International Stadium.

Les deux protagonistes de ce match peuvent se qualifier pour les 1/8es de finale. El Tri, 4 unités au compteur, a l'avantage de pouvoir se contenter d'un partage. Les Lions sénégalais sont, eux, presque dans l'obligation de gagner. Même un point pourrait leur suffire en cas de large défaite (plus d'un but d'écart) plutôt improbable des Pays-Bas face au Qatar.



L’Équateur s'inquiète pour son capitaine buteur : Enner Valencia. Le joueur a déjà frappé à trois reprises mais il est touché au genou. "J'avais un peu mal, mais j'ai quand même pu jouer avec la douleur, j'espère aller mieux pour jouer contre le Sénégal", a déclaré Valencia en zone mixte après le match.



Vous pourrez le suivre en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, mais aussi en Dab+.