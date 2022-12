Coupe du monde 2022 : suivez Costa Rica – Allemagne en direct vidéo (20 heures)

Le Costa Rica affronte l’Allemagne dans le cadre de la troisième journée du Groupe E de la Coupe du monde 2022. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 20 heures au stade Al Bayt.

Vous pourrez le suivre en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, mais aussi en Dab +.

Après son partage face à l’Espagne et la défaite surprise du Japon contre le Costa Rica, les Allemands sont complètement relancés dans ce groupe de la mort, malgré un petit point sur six. La bande à Manuel Neuer verra le tour suivant si elle s’impose contre le Costa Rica et que dans le même temps l’Espagne s’impose contre le Japon.

Si Espagnols et Japonais partagent l’enjeu, les champions du monde 2014 devront s’imposer contre Keylor Navas et compagnie par plus d’un but d’écart.

Côté tico, la donne est simple puisqu’il faudra impérativement battre l’Allemagne. Il y a également la possibilité de se contenter du nul en cas de victoire espagnole face au Japon.