Coupe du monde 2022 : suivez Corée du Sud - Portugal en direct vidéo (16 heures)

La Corée du Sud affronte le Portugal dans le cadre de la troisième journée du Groupe H de la Coupe du monde 2022. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 16 heures au Education City Stadium.

Dominatrice face au Ghana lors de la 2e journée après son partage contre l'Uruguay, la Corée du Sud abat ses dernières cartes pour espérer une qualification en huitièmes de finale. Les Asiatiques (1 points) doivent impérativement s'imposer...et attendre le résultat de Ghana (3 pts) - Uruguay (1 pt).

En cas de partage entre Africains et Sud-Américains, la Corée avancerait en 1/8e de finale à condition de s'imposer avec au moins deux buts d'écart.

En cas de victoire de l'Uruguay, il faudra s'intéresser à la différence de but et aux autres critères de départage.(la Corée à une différence de buts de -1 et l'Uruguay de -2). Inutile de dire qu'une victoire du Ghana éliminerait les Sud-Coréens.

Dans les rangs du Portugal, déjà qualifié, la première place ne semble être qu'une formalité. Nul doute que Fernando Santos saisira l'occasion pour faire tourner cet effectif portugais riche en talents.