Song félicite Embolo après le match : "Ce n'est pas parce qu'on a perdu, qu'on ne va plus être des frères"

Lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a tenu à féliciter Breel Embolo pour son beau match. "Embolo, on se connaît, c'est mon petit frère, je suis leur aîné" a-t-il dit lors de la conférence de presse.

Song tenait à féliciter le joueur d'origine camerounaise qui représente à présent la Suisse. Il a également ajouté qu'il fallait rester fair-play et que "ce n'est pas parce qu'on (le Cameroun) a perdu, qu'on ne va plus être des frères".

De son côte le jeune Embolo avait presque semblé gêné, juste après son but, d'avoir marqué contre son pays natal. Né au Cameroun en 1997, Breel Embolo a obtenu la nationalité suisse en décembre 2014 et quelques mois plus tard il obtenait sa première sélection avec l'équipe nationale suisse.