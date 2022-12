Si la grande majorité des supporters du Maroc ont célébré la victoire dans la joie et la bonne humeur lors des matchs précédents, une petite minorité a profité de l’événement pour s’en prendre aux forces de l’ordre. La police était donc présente en nombre ce samedi soir sur les boulevards Lemonnier, Stalingrad et du Midi. Elle a pu à nouveau compter sur la présence de "gilets verts", des riverains qui forment des chaînes humaines pour éviter les débordements. Le bourgmestre Philippe Close et le chef de corps Michel Goovaerts ont tenu à les remercier.