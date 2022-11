Coupe du monde 2022 : pour Nicolas Frutos, l’Argentine a été surprise tactiquement et était "plutôt en train de penser aux matchs à venir"

L’Argentine s’est fait surprendre par l’Arabie saoudite pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022. Une grosse désillusion pour l’Albiceleste, citée parmi les favoris du tournoi. Un résultat difficile à expliquer pour notre consultant Nicolas Frutos, au micro de Benjamin Deceuninck : "Il n’y a pas vraiment d’explication, je pense qu’on a été un peu surpris par rapport à la stratégie mise en place par l’entraîneur de l’Arabie saoudite. On n’a pas trouvé les solutions. Je pensais qu’à la mi-temps, on allait mettre en place quelques ajustements tactiques et finalement ça n’a pas été. On a encaissé rapidement en deuxième mi-temps et c’est devenu plus compliqué".

Pour l’ancien anderlechois, il y a peut-être eu un peu de suffisance face au petit poucet annoncé du groupe : "Je pense que ça vient aussi d’avant le match. La façon dont on a joué, on était plutôt en train de penser aux matchs à venir, contre la Pologne, contre le Mexique ou même ce qui pouvait se passer après les groupes plutôt que de penser au match contre l’Arabie saoudite. Je pense qu’on a été surpris mais si on avait inscrit un deuxième but en première mi-temps, ça aurait été différent".

L’Argentine a également eu du mal à s’adapter à la mise en place tactique saoudienne : "Je pense que ça a surtout été une question tactique. On n’a pas fait beaucoup de modifications, on est resté sur la même idée. Et avec une défense à cinq en face, deux milieux défensifs, ça a été très difficile à pénétrer, surtout quand la défense saoudienne a commencé à reculer, se mettre devant le rectangle, il n’y avait plus d’espace pour avoir des courses dans le dos. On n’avait pas de solution. Sans un numéro 9 aussi pour pouvoir mettre des ballons dans les 16 mètres, ça va être difficile d’avoir des variantes".

Lionel Messi, buteur sur penalty à la 10e, n’a pas réussi à sortir son épingle du jeu et ne pourra pas faire la différence seul : "C’est clair. Il faut voir en plus avec le point d’interrogation autour des images qu’on a vu de sa cheville les derniers jours d’entraînement. Est-ce qu’il était complètement rétabli ? On l’a vu un peu trop marcher sur le terrain. Je pense que l’absence de Lo Celso a un peu pesé aussi. Il va vite falloir trouver une solution".

La défaite ne doit cependant "On est triste mais on y croit. En Italie, en 1990, on a aussi perdu le premier match du groupe contre le Cameroun et après on est arrivé en finale. On a l’espoir de suivre ce chemin-là".