Coupe du Monde 2022 : Portugal, Italie, champions d’Europe en péril

Manquer la Coupe du Monde 2022. La claque serait insupportable pour Cristiano Ronaldo, lui qui voit sans doute le Qatar comme son dernier grand rendez-vous mondial avec la Seleçao. Pourtant, l’élimination guette. Le Portugal ne va pas bien. Fernando Santos ne fait plus l’unanimité, ses idées de jeu semblent dépassées. Le sélectionneur qui les a menés au titre à l’Euro 2016 ne semble plus être l’homme de la situation six ans plus tard.

Il faut dire que le groupe n’est plus le même et demande du renouveau. Les cadres sont vieillissants, Ronaldo a 37 ans, Pepe 39. Et si les jeunes pousses portugaises ont du talent, le système ne semble pas adapté. Joao Felix, Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo et les autres n’y arrivent pas.

Et comme un malheur ne vient jamais seul, le Portugal joue de malchance et compte une liste d’absents longue comme le bras à l’aube d’affronter la Turquie. Renato Sanches et Joao Cancelo sont suspendus. Pepe est positif au covid. Ruben Dias, Nelson Semedo, Ruben Neves et Anthony Lopes sont blessés.

La Turquie n’avait certes pas brillé lors du dernier Euro, finissant dernière de son groupe avec zéro point mais on le sait, en football tout est possible sur 90 minutes. Et si d’aventure la Seleçao s’en sortait, il resterait encore le plus gros morceau, certainement l’Italie. Un duel entre les deux derniers champions d’Europe qui s’annoncerait d’ores et déjà bouillant.