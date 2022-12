Coupe du Monde 2022 – Philippe Albert sur la victoire finale de l’Argentine : " Une belle fin pour une histoire absolument fantastique "

Philippe Albert revient sur la victoire de l’Argentine dans cette finale de Coupe du Monde. La consécration pour toute une nation et plus particulièrement Lionel Messi qui attendait ce trophée depuis bien longtemps.

Une finale riche en émotions, bonnes comme mauvaises " ça aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre ". Une Argentine dominante en première période avec une avance de 2 buts à 0 à la mi-temps, et une France rebelle qui parvient à remonter au score grâce à Kylian Mbappé. 2-2 au début des prolongations puis Messi qui redonne l’avance à son pays à la 108ème minute avant que Mbappé parvienne à (encore) égaliser avec un pénalty à la 118ème.

Une séance de tirs aux buts réussie par l’Albiceleste, les Argentins " maîtres en la matière" et finalement Messi qui soulève le trophée, " une belle fin pour une histoire absolument fantastique ".

Le tournant du match ? " Des phases litigieuses des deux côtés mais avant tout la faute d’Otamendi qui amène le premier pénalty, cela aurait pu coûter très très cher".

Meilleur joueur du tournoi : Messi. Logique ? " Il n’y a pas photo, à 35 ans, être décisif à chaque rencontre, c’est tout bonnement incroyable ". Et le mondial de Kylian Mbappé ? " Il termine meilleur buteur grâce à ce hat-trick dans cette finale, il a eu du mal dans certains matchs mais c’est un joueur qui même en étant moyen, parvient à sortir quelque chose d’exceptionnel ".

Etait-ce le match le plus étonnant niveau suspense pour vous ? " Niveau émotionnel Je dirais Belgique-Japon mais ce soir c’était une finale, il faut se pincer, on était là, on ne risque pas d’avoir une autre finale avec autant de suspense ".