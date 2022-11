Coupe du monde 2022 : pas de brassard arc-en-ciel mais un soutien d’ONG pour l’Equipe de France

Questionné à ce sujet par l’AFP mardi, Hugo Lloris n’a pas souhaité rentrer dans les détails de l’opération, ne dévoilant ni les montants, ni le fléchage de ce soutien financier.

Le capitaine y voit aussi une manière de clore le débat, les Bleus ayant été questionnés à de multiples reprises sur le sujet ces dernières semaines.

"Cela permettra d’éviter de répondre aux sollicitations avant et pendant cette compétition, car à un moment donné, on doit garder le focus sur le jeu et éviter de perdre de l’énergie avec ces éléments, qui ne sont malheureusement pas de notre ressort", a-t-il expliqué à l’AFP.

Ce discours tourné vers le jeu rejoint celui des sélections danoise et australienne. Parmi les premières à avoir pris parti sur le sujet, ces équipes ont toutes deux insisté, lundi et mardi, sur l’importance de "se concentrer sur le football", par la voix de dirigeants et de joueurs.

Ces derniers jours, l’Australie avait publié une vidéo où une quinzaine de joueurs s’élevaient contre les violations des droits au Qatar.

Quant à la sélection danoise, elle avait envisagé de s’entraîner au Qatar avec des maillots pro-droits humains, avant de voir sa requête rejetée par la Fifa.

L’équipe des États-Unis, arrivée tôt au Qatar, a par ailleurs affiché son soutien de la communauté LGBTQ en modifiant son logo aux couleurs de l’arc-en-ciel, à son centre d’entraînement dans l’émirat.