Coupe du monde 2022 : Messi et la dernière touche du chef-d’œuvre

Il reste une touche finale, juste une, mais essentielle : un sacre mondial dimanche parachèverait le chef-d’œuvre qu’est la carrière de Lionel Messi, génie virevoltant qui prétend au statut de plus grand footballeur de l’histoire.

Après le slalom ébouriffant de l’Argentin amenant le troisième but contre la Croatie (3-0), l’ancien attaquant anglais Gary Lineker a fait mine de s’interroger sur Twitter : "Il y a encore un débat ? A propos du Goat" ("Greatest of all time", soit le meilleur joueur de tous les temps, NDLR).

Tant que le gamin de Rosario, arrivé à 13 ans au FC Barcelone, n’aura pas enrichi son armoire à trophées du plus prestigieux d’entre eux, oui, il y aura un débat.

Et la finale de dimanche est son ultime occasion : lui-même a dit que ce Mondial, son cinquième, serait sans doute son dernier, à 35 ans.

Pour de nombreux Argentins, Messi est immense mais il n’y a toujours qu’un seul "Dios", Diego Maradona, le "Pibe de Oro", celui qui leur a apporté en 1986 leur second sacre mondial au terme d’un tournoi extraordinaire.

Et de nombreux autres amoureux du football mettent Pelé et ses trois étoiles hors de portée. En 2019, le "Roi" avait lui-même établi une hiérarchie : "Si vous me demandez si Maradona a été meilleur que Messi, oui, il l’a été. Bien meilleur."