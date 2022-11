Coupe du monde 2022 : menés au score, des Japonais flamboyants créent la surprise et renversent l’Allemagne !

Incroyables Japonais ! Après l’Arabie saoudite, qui a battu l’Argentine (1-2), le Japon a surpris les quadruples champions du monde allemands sur le même score ce mercredi à l’occasion du premier match du groupe E de la Coupe du monde 2022 ! Menés 0-1, les Samouraïs Bleus ont renversé une Mannschaft qui a galvaudé trop d’occasions en 2e mi-temps.

Tout avait pourtant bien commencé pour l’Allemagne, qui a eu besoin d’un penalty pour débloquer la situation face à des Samouraïs Bleus bien regroupés en 1ère période. Malgré ses 80% de possession de balle, la Mannschaft ne parvient pas à se créer de grosses opportunités en début de rencontre. Seul Kimmich, l’homme à tout faire des Allemands, met Gauda en difficulté sur une belle frappe des 25 mètres. Peu après la demi-heure, le portier japonais commet une faute sur Raum. L’arbitre n’a d’autre choix que de siffler un penalty... transformé par Gündogan (1-1, 33').

La deuxième période est beaucoup plus ouverte avec des Japonais revenus sur la pelouse avec d’autres intentions. Plus porté vers l’attaque, le Japon laisse plus d’espace aux Allemands qui tentent d’en profiter. Musiala s’offre d’abord un one-man-show mais pèche à la finition et à l’heure de jeu, le poteau empêche Gündogan de s’offrir un doublé.

Le match s’enflamme dans le dernier quart d’heure. Chacun à leur tour, Gauda puis Neuer réalisent d’incroyables parades pour sauver leur équipe. Le gardien allemand est néanmoins battu par Doan, monté au jeu quelques minutes auparavant, qui profite d’un ballon relâché par Neuer pour pousser la balle au fond (1-1, 76').

En fin de rencontre, le Japon, visiblement pas rassasié, joue sans complexe et crée la surprise en inscrivant un deuxième but signé Asano (1-2, 83'). Un but synonyme de victoire pour les Samouraïs Bleus !