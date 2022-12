Coupe du monde 2022 : Mateu Lahoz, arbitre controversé de Pays Bas – Argentine, ne sifflera plus dans ce mondial

Lionel Messi, qui a côtoyé Monsieur Lahoz en Liga ne l’a pas épargné à l’issue du match. "Je ne peux pas m’exprimer sur l’arbitre, mais il va falloir que la FIFA fasse quelque chose. On ne peut pas désigner un arbitre qui n’est pas à la hauteur pour des matches aussi importants ". Son équipier Emiliano Martinez avait été encore plus direct. Il a décrit Lahoz comme "fou, arrogant, le plus mauvais arbitre du tournoi".



Cet arbitre n’est pourtant pas le premier venu. Âgé de 45 ans, il siffle en Liga depuis 2008 et a notamment dirigé la finale de la Ligue des Champions en 2021 entre Manchester City et Chelsea.



Facundo Tello a aussi mis en cause par certains portugais après leur élimination. Avec la qualification de l’Argentine qui jouera deux des quatre matches restants, les possibilités de désignations étaient forcément plus minces que d’autres. On notera qu’aucun arbitre d’une nation encore en lice ne se trouve dans la liste des "douze".