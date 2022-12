Coupe du monde 2022 : Lionel Scaloni, l’inconnu qui a reconstruit l'Argentine

Il est difficile de résumer le style du tacticien argentin. Son équipe cherche le plus souvent à garder le pied sur le ballon, mais n’hésite pas à miser sur un jeu de contre-attaques lorsque c’est nécessaire. Au Qatar, différents schémas tactiques ont été mis en place : 4-3-3 face à l’Australie, 3-5-2 face aux Pays-Bas et 4-4-2 face à la Croatie, avec des formules qui évoluent aussi en cours de match.

En quelques années, la sélection a grandement gagné en solidité défensive, point faible de l’équipe avant 2018. Et surtout, Lionel Messi rayonne de mille feux au sein du onze, lui qui a parfois eu du mal à exprimer pleinement son talent sous le maillot bleu et blanc. Accompagné d’un joueur intelligent comme Julián Álvarez, il reçoit un grand nombre de ballons et peut exprimer son génie comme il se doit.

Sans être un grand nom du football ou un génie tactique, Scaloni est parvenu à relancer une sélection argentine à la dérive. L’entraîneur au polo retrouve dimanche soir la France, l’équipe qui a acté le début de son mandat. Mais là où l’Albiceleste rimait avec défaite il y a quatre ans, elle est aujourd’hui habituée du succès, et aura l’occasion d’aller décrocher la troisième étoile de son histoire.