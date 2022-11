Coupe du monde 2022 : les Pays-Bas partagent face une belle équipe d’Equateur, le Qatar éliminé

L’Equateur et les Pays-Bas ont partagé (1-1) dans cette deuxième journée du groupe A. Les Oranje ont rapidement pris l’avantage grâce à un but de Gakpo après six minutes. Les Equatoriens n’ont pas abdiqué après avoir vu le but d’Estupinan annulé juste avant la mi-temps et ont égalisé en début de deuxième mi-temps grâce à Valencia.

L’Equateur change de formation par rapport au match face au Qatar et passe à cinq en défense pour affronter les Pays-Bas, favoris de ce groupe A.

Leur plan de jeu est cependant rapidement bouleversé. Cody Gakpo place rapidement les Oranje aux commandes. Il est trouvé aux abords du grand rectangle et se place sur son pied gauche pour envoyer une belle frappe au premier poteau qui trompe Galindez (6e).

L’Equateur pense égaliser à quelques secondes de la mi-temps sur une déviation d’Estupinan mais le but est annulé pour une position de hors-jeu de Porozo qui gêne Noppert selon l’arbitre.

Les Equatoriens parviennent tout de même à égaliser au retour des vestiaires. Estupinan, est trouvé sur le côté gauche avec une récupération haute de l’Equateur. Le joueur de Brighton croise mais sa frappe est repoussée par Noppert. Valencia a bien suivi et pousse la balle au fond des filets pour rétablir l’égalité (49e).

Les Equatoriens dominent ce début de deuxième mi-temps et passent tout proche de prendre l’avantage. Plata enroule sa frappe au deuxième poteau mais voit le ballon heurter la transversale (59e).

L'Equateur domine la fin de match (1,7 xG pour la Tri, 0,07 pour les Oranje avec seulement 2 tirs tentés) mais ne parvient pas à marquer. Les deux équipes repartent avec le point du partage et trônent ensemble en tête du groupe A avec 4 points, le Qatar est, lui, éliminé avec 0 point en deux rencontres.