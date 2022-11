Coupe du monde 2022 : les bookmakers voient le Brésil battre la France en finale, la Belgique sortie en huitième

Le dimanche 18 décembre Lusail, au Qatar, le Brésil décrochera son sixième titre de champion du monde en battant la France en finale. C'est du moins l'avis de l'ensemble des bookmakers en Belgique. L'Argentine a plus de chances de remporter le titre que la France, mais elle doit déjà affronter le Brésil en demi-finales alors que les Bleus trouveront l'Espagne ou l'Allemagne.

Les Diables Rouges seront qualifiés (avec 6 ou 7 points) en tant que vainqueurs de groupe pour les huitièmes de finale, où ils rencontreront l'Espagne ou l'Allemagne. Celui qui voit les Diables Rouges champions du monde peut gagner 17 à 19 fois sa mise. Huit pays sont mieux cotés que la Belgique: le Brésil (4,8 à 5/1), l'Argentine (6,25 à 6,5/1), la France (7 à 8,5/1), l'Espagne (8,8 à 9,5/1), l'Allemagne (10 à 12/1), l'Angleterre (8,8 à 9,5/1), les Pays-Bas (13 à 15/1) et le Portugal (15 à 17/1). Ceux qui veulent empocher le jackpot et croire aux miracles, miseront sur la Tunisie (500 à 901/1), le Costa Rica (750 à 901/1) ou l'Arabie Saoudite (750 à 901/1).

L'Anglais Harry Kane est le grand favori pour le titre de meilleur buteur (Soulier d'or) du tournoi, devant les Français Karim Benzema et Kylian Mbappé, l'Argentin Lionel Messi, le Brésilien Neymar et le Portugais Cristiano Ronaldo. Messi, Neymar ou Mbappé seront élus meilleur joueur (Ballon d'or) et le Brésilien Alisson Becker ou Thibaut Courtois meilleur gardien. Kevin De Bruyne sera le roi de l'assist de la Coupe du monde où ses principaux rivaux seront Messi et Neymar.

Toujours selon les bookmakers, environ 165 à 170 buts seront marqués, dont 120 à 122 en phase de groupes. Quelque 605 à 616 corners vont être bottés et 26 penalties seront accordés. 1670 fautes seront commises, dont 228 à 230 seront sanctionnées par un carton jaune. Neuf à onze joueurs se verront brandir un carton rouge direct.

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de connaître le football pour tirer profit de la Coupe du monde. Il suffit également de prédire correctement la couleur du maillot de l'arbitre lors de la finale.