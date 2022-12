Coupe du monde 2022 : le top 10 des plus beaux buts de la Coupe du monde, votez pour votre préféré

La Coupe du monde s'est conclue ce dimanche avec le triomphe de l'Argentine aux tirs au but face à la France. Si tous ne méritent pas forcément le détour, certains buts ont marqué les esprits et feront sans aucun doute partie des compilations retraçant les plus beaux buts des grands tournois. Phases collectives, frappes de loin, gestes acrobatiques, il y en a pour tous les goûts.

Que vous soyez plus ciseau de Richarlison, reprise de volée de Mbappé ou action collective argentine, donnez votre avis sur le plus beau but inscrit lors de la phase de poules ou des huitièmes de finale dans le sondage ci-dessous.

Si les Diables ont déjà inscrit de beaux buts lors des Coupes du monde précédentes, ils ont manqué d’efficacité lors de cette édition 2022 et le seul but inscrit par Batshuayi lors du match face au Canada ne fait malheureusement pas partie de la sélection.