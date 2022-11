Coupe du Monde 2022 : le Qatar a-t-il fait défiler de faux supporters dans les rues de Doha ?

Des images de supporters de pays comme le Brésil, l’Argentine, l’Angleterre, le Cameroun ou la Belgique défilant dans les rues de Doha, la capitale du Qatar, ont été diffusées et relayées massivement sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Tiktok.

Cependant, plusieurs internautes se sont montrées sceptiques sur l’authenticité de ces supporters et suggèrent que ce sont des "acteurs" ou qu’ils sont "payés par le Qatar" afin de donner une bonne image de l’événement. En effet, dans certaines de ces vidéos, les supporters qui portent des maillots ou des drapeaux des pays qui participeront à la Coupe du Monde n’ont pas des "caractéristiques physiques" particulières aux différents pays supposés être représentés.

Dans l’une d’entre elles, diffusée sur TikTok par un utilisateur et non un compte officiel lié à la Coupe du Monde 2022, on peut lire : "Les supporters du monde entier sont bien arrivés au Qatar". La vidéo réutilise certaines des images diffusées par les comptes officiels où les supporters des différents pays se ressemblent physiquement, au-delà de leurs tenues et drapeaux représentant les différents pays.

Un Twitto explique sa vision des choses : "Je fais juste remarquer que les fans "du monde entier" ont tous le même teint de peau, l’air un peu orientaux et jouent TOUS les mêmes instruments traditionnels quel que soit le pays d’où ils sont censés venir".