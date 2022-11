Coupe du monde 2022 : le Portugal s’impose face à l’Uruguay et se qualifie pour les huitièmes de finale

Le Portugal s’est imposé face à l’Uruguay (2-0) et a validé son ticket pour les huitièmes de finale. Un but de Bruno Fernandes a placé la Seleçao aux commandes sur un centre que personne n’a dévié. Le même Fernandes a ensuite doublé la mise sur penalty dans le temps additionnel.

Le premier quart d’heure est à mettre à l’actif du Portugal qui met le pied sur le ballon. L’Uruguay a trop de déchet et parvient difficilement à sortir.

C’est pourtant Diogo Costa qui doit sortir le premier arrêt important du match. Le gardien portugais sort dans les pieds d’un Bentancur qui avait éliminé trop facilement deux Portugais (32e).

La rencontre met du temps à décoller et les duels musclés se multiplient, contrairement aux occasions qui se font rares.

Le Portugal parvient à trouver la solution au retour des vestiaires. Bruno Fernandes centre de la gauche et Cristiano Ronaldo surgit mais le capitaine de la Seleçao ne touche pas le ballon qui rentre directement dans le but (54e).

L’Uruguay se montre alors plus offensive et passe tout proche de l’égalisation à la 75e. Gomez est trouvé à l’entrée du rectangle par Pellistri et frappe en un temps mais sa frappe heurte le montant de Costa.

Luis Suarez manque ensuite l’égalisation à la 78e sur un coup franc de De Arrascaeta. L’ancien attaquant de Barcelone reprend du gauche au petit rectangle mais sa frappe termine dans le petit filet extérieur.

Les Uruguayens n’y arrivent pas et se font punir sur un penalty de Bruno Fernandes dans le temps additionnel. Le joueur de Manchester United touche encore le poteau quelques minutes plus tard mais le score n’évolue plus. Le Portugal l’emporte et se qualifie pour les huitièmes de finale. L’Uruguay n’est pas encore éliminée et jouera sa qualification vendredi face au Ghana.