Coupe du monde 2022 : le pied de nez de l’ex-Première ministre danoise, qui porte une tenue aux couleurs LGBT dans le stade

Lors du match Danemark-Tunisie, l’ancienne première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt a été aperçue avec des bandes aux couleurs LGBT + alors que plusieurs supporters avec un symbole similaire ont été interdits d’entrer au stade.

Alors que le Qatar est au cœur des critiques concernant les droits des personnes LGBT + et que le brassard "One Love" a été interdit par la FIFA sous peine de sanction, l’ancienne dirigeante du gouvernement danois a tenu à s’exprimer sur le sujet. La veille de la rencontre, elle avait posté une photo sur Instagram avec ce brassard polémique et un autre arc-en-ciel avec un message : "J’ai parlé avec des activistes de la communauté LGBTQ + au Qatar et j’ai vraiment eu un bon aperçu des choses que nous pouvons mettre en place pour les aider. Je soutiens complètement les sept équipes qui ne porteront pas le brassard au vu des fortes sanctions de la FIFA. La meilleure chose que nous puissions espérer maintenant, c’est que l’une des sept équipes gagne cette coupe."