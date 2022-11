Coupe du monde 2022 : le Mexique et la Pologne se quittent sur un partage sans but, Lewandowski manque un penalty

Le Mexique et la Pologne se sont quittés dos à dos (0-0) ce mardi lors de la première journée du groupe C. Les Mexicains ont dominé un match avec beaucoup d’intensité mais qui a manqué d’occasions alors que les Polonais ont manqué un penalty.

L’entame de match est équilibrée et les deux équipes mettent de l’intensité mais manquent de précision dans la construction. Les quelques petites opportunités sont à mettre à l’actif des Mexicains qui ne parviennent toutefois pas à les transformer en réelles occasions.

Le Mexique continue à mettre la pression en début de seconde période mais se fait surprendre sur un ballon dans le dos de la défense. Moreno est dépassé et accroche Lewandowski dans le rectangle. L’attaquant du Barça tente de se faire justice lui-même mais Ochoa stoppe son envoi (58e) et laisse el Tri dans le match.

Les Mexicains reprennent leur marche en avant et se montrent de plus en plus pressants sur le but de Szczesny, mais ne parviennent pas à tromper le portier polonais qui n'est mis à contribution que sur une frappe lointaine déviée par une tête mexicaine.

Les deux équipes se quittent donc sur un partage sans but et laissent l’Arabie saoudite, tombeuse de l’Argentine plus tôt dans la journée, prendre seule la tête du groupe.