Coupe du monde 2022 : le Mexicain Cesar Ramos au sifflet de Belgique – Maroc

Le Mexicain Cesar Ramos a été désigné par la FIFA pour être l’arbitre de Belgique – Maroc, rencontre de la 2e journée du groupe F de la Coupe du monde de football, dimanche au stade Al-Thumama de Doha (14h), a indiqué vendredi la fédération internationale de football.

Ses compatriotes Alberto Morin et Miguel Hernandez seront les deux juges de ligne, le Japonais Yoshimi Yamashita faisant office de 4e officiel, comme lors du duel d’ouverture contre le Canada, remporté difficilement par les Diables Rouges (1-0).

Cesar Ramos, 38 ans, est arbitre FIFA depuis 2014. Il a déjà dirigé une rencontre au Qatar, entre le Danemark à la Tunisie (0-0). Il y a distribué trois cartes jaunes. C’est le deuxième Mondial pour cet arbitre, qui avait officié lors de trois matchs en Russie en 2018 : Brésil – Suisse (1-1) et Pologne – Colombie (0-3) en phase de groupes puis Uruguay – Portugal (2-1) en huitièmes de finale. Il a aussi dirigé plusieurs finales internationales, dont celles de la Ligue des Champions CONCACAF et de la Coupe du monde des clubs.

Le Mexicain Fernando Guerrero prendra place derrière l’écran du VAR et sera assisté du Colombien Nicolas Gallo et des Américains Kathryn Nesbitt et Armando Villarreal.