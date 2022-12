Coupe du monde 2022 : le magnifique but collectif de la Suisse face à la Serbie sous tous les angles

La Suisse a offert le but de la journée et sans doute un des buts de la phase de poule ce vendredi soir face à la Serbie. Alors que le marquoir affichait 2-2, la Nati a repris l'avantage sur une magnifique action collective conclue par Remo Freuler.

Shaqiri est trouvé sur le côté droit et se repositionne sur son pied gauche. L'ailier de poche lève la tête et tente une petite balle piquée qui passe au-dessus de la défense serbe. Vargas dévie en un temps d'une aile de pigeon dans le rectangle et trouve Freuler qui conclut d'une belle frappe croisée du gauche.

Grâce à ce but, les Suisses reprennent l'avantage dans la rencontre et s'assurent la deuxième place du groupe, synonyme de qualification pour les huitièmes.