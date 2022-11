Coupe du monde 2022 : le jeu vidéo FIFA 23 simule le Mondial au Qatar et c’est l’Argentine qui s’impose, la Belgique éliminée par l'Allemagne

C’est la coutume avant chaque grand rendez-vous sportif, chacun y va de son petit pronostic et la prochaine Coupe du monde de football au Qatar n’y échappe pas. Que du contraire. Entre les traditionnelles discussions de comptoirs et des études avec un maximum de sérieux, le célèbre jeu vidéo FIFA 23 (EA Sports), a simulé le tournoi.

D’après cette simulation, l’Argentine serait sacrée championne du monde au terme d’un duel 100% sud-américain face au Brésil. Une finale visiblement fermée puisque, dans la simulation, les Argentins se sont imposés 1-0. Pour arriver jusque-là, la bande à Lionel Messi a d’ailleurs enchaîné les victoires par le plus petit écart (1-0 contre les Pays-Bas en 1/8, 1-0 contre la France en 1/2 et donc 1-0 face au Brésil en finale). Messi qui est la grande star de cette simulation du Mondial au Qatar puisqu’il termine meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations.

Dans FIFA 23, la petite finale se dispute entre la France et le Portugal et voit les Bleus émerger sur le score de 4-2. Et oui, dans le jeu vidéo aussi les petites finales offrent des matches riches en buts !