Coupe du monde 2022 : le deuxième maillot des Diables rouges à son tour recalé par la FIFA

Après le brassard "One love", c’est le 2e maillot des Diables rouges qui est recalé par la FIFA. La vareuse blanche, présentée en septembre dernier, devra subir des modifications.



La tunique a été réalisée en partenariat avec le festival de musique électronique Tomorrowland. Elle comporte quelques notes de couleurs au niveau du logo et du flocage des joueurs. L’imprimé aux multiples couleurs s’inspire des feux d’artifice du festival électro. A l’intérieur, on retrouve le mot "LOVE" et c’est cette mention qui doit être rayée. "C’est triste mais la FIFA ne nous laisse pas le choix. Le reste de l’équipement reste inchangé", regrette Peter Bossaert, le CEO de l’Union belge, à Het Nieuwsblad.