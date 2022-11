Coupe du monde 2022 : le Brésil en favori, le Sénégal en surprise ?

Tous les lundis dans le 8/9, Eby Brouzakis revient sur l’actualité sportive du weekend. Cette semaine il fait le point sur les Diables, leur forme pour entamer la coupe du monde, les favoris du tournoi et les surprises à attendre.

Les Diables rouges semblent revanchards par rapport à ce qui se dit d’eux ces dernières semaines. Nombreux sont ceux qui pensent que l’équipe belge est dans un creux, et les joueurs ont l’intention de montrer qu’ils ont tort à ceux qui ne les voient pas aller loin.

Cette position d’outsideurs, à laquelle on n’était plus habitué ces derniers temps les concernant, les place d’ailleurs peut-être dans une situation plus favorable.