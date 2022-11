Coupe du monde 2022 : le Bayern Munich plus grand fournisseur de joueurs, la Premier League la plus représentée

Avec 17 joueurs, le Bayern Munich est le club qui fournit le plus de joueurs sur les 32 sélections qui participeront à la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre), a confirmé la FIFA, la fédération internationale de football, mardi.

Le Bayern devance Manchester City et le FC Barcelone qui seront représentés chacun par 16 joueurs au Qatar dont le Diable Rouge Kevin De Bruyne pour les Cityzens.

Le championnat le plus représenté au Qatar sera la Premier League anglaise avec un total de 162 joueurs devant la Liga espagnole (86). La Bundesliga allemande et la Serie A italienne se partagent la 3e place de ce classement avec respectivement 81 et 70 joueurs.

La Belgique sera représentée par 22 joueurs de son championnat (21 en Pro League et 1 en Challenger League).

Comme lors de l’Euro l’année dernière, les pays ont pu sélectionner 26 joueurs contre 23 lors des précédentes éditions de la Coupe du monde.