Coupe du monde 2022 : la Suisse réussit son entrée en lice en battant le Cameroun

La Suisse a parfaitement réussi son entrée en matière à cette Coupe du monde en s’imposant par le plus petit écart face au Cameroun (1-0).



Après un début de match plutôt timide, la Suisse se crée sa première occasion via Granit Xhaka mais son tir passe bien au-dessus du but. Si la Nati pose ensuite le pied sur le ballon, ce sont bien les Camerounais qui se créent les occasions les plus dangereuses.

Au quart d’heure de jeu, Eric Maxim Choupo-Moting file droit au but mais Yann Sommer sauve les siens d’un bel arrêt. Quelques minutes plus tard, le même Sommer se montre à nouveau déterminant sur une offensive camerounaise. La première occasion des hommes de Murat Yakin n’arrive qu’à la 40e minute et une tête de Nico Elvedi. Même son de cloche pour Manuel Akanji cinq minutes plus tard, le défenseur ne parvenant pas à cadrer sa tête après un corner pourtant très bien botté.

Le tournant du match arrive à la 48e minute et un centre millimétré de la Suisse venu de la droite. Breel Embolo crucifie alors André Onana pour ouvrir le score de la rencontre. Un moment particulier pour l’attaquant, né au Cameroun, et qui décide donc de ne pas célébrer le but.

Les troupes de Rigobert Song ne tardent pas à réagir mais Sommer remporte un nouveau duel face à Choupo-Moting. À l’heure de jeu, la Suisse passe près du KO mais Onana repousse parfaitement un tir puissant de Ruben Vargas.

Grâce à ce succès, les Helvètes prennent provisoirement la tête du groupe G en attendant la rencontre entre le Brésil et la Serbie ce jeudi à 20h. Le prochain rendez-vous de la Nati ? Ce lundi à 17h face à la bande à Neymar. Tandis que les Lions indomptables n’auront plus le droit à l’erreur contre la Serbie le même jour à 11h.