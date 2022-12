Coupe du monde 2022 : la Suisse renverse la Serbie dans un match intense et s’offre une place en huitième

La Suisse s’est imposée face à la Serbie dans un match qui a connu un scénario à suspense. Alors que la Nati menait après une vingtaine de minutes grâce à un but de Shaqiri, les Serbes ont renversé la rencontre grâce à des buts de Mitrovic et Vlahovic. La Suisse a ensuite réagi et a repris les devants après des buts de Embolo et Freuler. La Nati termine deuxième du groupe G et affrontera le Portugal en huitièmes.

La Suisse et la Serbie s’affrontent ce vendredi dans le cadre d’une dernière journée de la phase de poule qui peut encore les qualifier toutes les deux.

La Suisse ouvre la marque à la 20e par Shaqiri à la suite d’un bon débordement de Rodriguez sur le côté gauche. Le ballon revient dans les pieds de Sow qui écarte sur Shaqiri qui frappe au premier poteau et est aidé par une déviation de Pavlovic (20e)

La Serbie égalise peu de temps après d’une belle tête décroisée de Mitrovic sur un centre de la gauche de Tadic (26e).

La défense suisse se dégage mal et Vlahovic récupère le ballon à la 35e. L’attaquant de la Juventus croise sa frappe du gauche et envoie à cet instant la Serbie en huitième de finale.

La Suisse réagit sur une belle action collective juste avant la mi-temps. Widmer centre à ras de sol vers le petit rectangle. Embolo est à la réception et pousse le ballon au fond pour replacer la Suisse en position de qualifiée (44e).

Au retour des vestiaires les Suisses reprennent l’avantage sur une magnifique action collective. Shaqiri trouve Vargas d’un petit ballon piqué. Ce dernier dévie d’une aile de pigeon sur Freuler qui conclut du gauche sur une frappe croisée (48e).

La deuxième mi-temps est un peu moins intense et la Suisse gère son avantage. La Nati s’impose et valide son ticket pour les huitièmes de finale où elle affrontera le Portugal.