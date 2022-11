Coupe du monde 2022 : la magnifique demi-volée de Bukayo Saka pour faire le break face à l’Iran

Premier match du groupe B de la Coupe du monde 2022 et première magnifique réalisation. Lors de la rencontre entre l’Angleterre et l’Iran, qui a rapidement tourné à la démonstration avec un score de 3-0 à la pause, Bukayo Saka a inscrit un petit bijou pour les Three Lions.

44e minute de jeu. Les Anglais mènent un but à zéro grâce au jeune Jude Bellingham, seul joueur de la sélection anglaise à ne pas évoluer en Premier League (35'). Sur un corner botté par Shaw, Maguire, au deuxième poteau, dévie le ballon pour Saka, resté en retrait. Sans se poser de question, la pépite d’Arsenal déclenche une fantastique demi-volée qui termine au fond des filets iraniens. C’est le premier but de Saka en Coupe du monde. Et quel but !