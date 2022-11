Coupe du monde 2022 : la France entame la défense de son titre par une large victoire face à l’Australie (4-1)

La France a entamé la mission de reconquête de son titre par une large victoire face à l’Australie, 4-1. Et ce sont pourtant les Australiens qui avaient ouvert brillamment le score dès la neuvième minute par Craig Goodwin. Une action qui a également vu la blessure de Lucas Hernandez très tôt dans cette rencontre. Mais après ce but, on peut dire qu’il n’y en plus eu que pour la France. Les hommes de Deschamps ont commencé à presser nettement plus haut, faisant reculer progressivement le bloc australien. Et quand ils ont voulu accélérer, les Françis ont presque toujours fait la différence. Les champions du monde en titre ont marqué par quatre fois et ils ont surtout inversé la tendance en cinq petites minutes. D’abord avant la pause, par Adrien Rabiot (27’), puis par Olivier Giroud, bien servi par le même Rabiot. Jackson Irvine aurait pu relancer un peu le suspense mais sa frappe de la tête a échoué sur le poteau.

En deuxième période, Kylian Mbappé a été récompensé pour sa belle prestation par un but de la tête, alors que Giroud y allait de son doublé à la 71e minute pour faire 4-1. Mais aussi, et surtout, pour égaler le record de Thierry Henry comme meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Et ils sont quelques-uns, les Français, à avoir marqué des points ce mardi soir.

La France a pris un petit peu de temps pour entrer dans cette rencontre, mais une fois qu’elle a été lancée, les Australiens n’ont plus été capables de l’arrêter. Elle prend la tête du groupe D avec trois points. Le Danemark et la Tunisie ont chacun une unité, l’Australie n’a pas le moindre point.