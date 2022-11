Coupe du monde 2022 : la Croatie et le Maroc se neutralisent dans le premier match du groupe de la Belgique

Les Diables rouges avaient probablement un œil attentif sur la rencontre de ce mercredi matin puisque la Croatie et le Maroc lançaient les hostilités du groupe F. Une rencontre qui s’est finalement soldée sur un partage sans but.

S’il y a peu d’occasions à signaler en début de rencontre, les deux équipes mettent beaucoup d’intensité, notamment au milieu du terrain. La première action franche arrive après un gros quart d’heure et une frappe lointaine d’ Ivan Perisic mais le tir de l’ancien brugeois passe au-dessus.

Même scénario en deuxième période où Croates et Marocains mettent beaucoup d’énergie, sans pour autant amener le danger, si ce n’est une tête de Noussair Mazraoui, bien repoussée par Dominik Livakovic. Une action fatale pour le latéral, qui sort quelques instants plus tard sur blessure. Peu après, le même Livakovic repoussait solidement un coup franc puissant d’Achraf Hakimi.

L’intensité finit finalement par baisser en fin de rencontre, les deux équipes semblant se contenter du point. Il s'agit d'ailleurs du troisième partage sans but de cette Coupe du monde après les nuls entre le Danemark et la Tunisie, et le duel opposant le Mexique à la Pologne.