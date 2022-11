Coupe du monde 2022 : la Belgique sans Dries Mertens ?

Au fil des années son impact a néanmoins diminué. Depuis l’épopée russe, l’offensif n’a trouvé le chemin des filets qu’à six reprises en équipe nationale. Pire, sa créativité et son aisance sur le terrain semblent se réduire comme peau de chagrin. Dans le même temps, d’autres joueurs sont venus le concurrencer voire le dépasser. Jérémy Doku a d’abord impressionné par sa vitesse balle au pied et ses courses incessantes. Si le Rennais a ensuite été bridé par des blessures à répétition, un autre joueur a commencé à faire parler de lui, Leandro Trossard. Depuis quelques années, l’attaquant évolue en Premier League et ne cesse de marquer face aux grandes équipes. En équipe nationale, l’ancien Genkois semble en mesure d’assurer la créativité du secteur offensif. Ajoutez un De Ketelaere jeune et qui offre un style différent et vous obtenez un réel bouchon pour Mertens en équipe nationale.