Coupe du monde 2022 : l’Espagne rentre parfaitement dans le tournoi en s’offrant un festival contre le Costa Rica (7-0)

L’Espagne était attendue, elle ne s’est pas loupée. Pour son entrée en lice à la Coupe du monde, la Roja a très facilement disposé du Costa Rica (7-0) et fait un premier pas vers les huitièmes de finale.

Sans surprise, l’Espagne a pris le contrôle de la rencontre dès le coup d’envoi. En début de match, la Roja ne se retrouvait pas loin d’ouvrir le score mais les tentatives de Dani Olmo (5e) et d’Asensio (9e) étaient trop croisées. Ce n’était finalement que partie remise puisque l’attaquant de Leipzig a ouvert le score rapidement après un superbe contrôle orienté avant d’ajuster Navas (11e).

L’Espagne ne s’est pas arrêtée là et a creusé rapidement l’écart via une frappe lointaine d’Asensio (21e) et un penalty de Torres (31e). Le score n’a plus bougé avant la pause, l’Espagne dominant la rencontre de la tête et des épaules avec sept tirs à zéro et 85% de possession.

Dès la reprise, l’attaquant du Barça a profité d’une mésentente entre Navas et Oviedo pour enfoncer encore un peu plus le clou (54e). En total contrôle, la Roja a tout de même marqué un autre but grâce à une superbe frappe de Gavi avec l’aide du poteau (74e) avant qu’un but de Soler (90e) et un autre de Morata (90e+3) ne clôturent les débats. En face, le Costa Rica était totalement amorphe et n’a pas tenté sa chance la moindre fois.

Grâce à ce succès, l’Espagne fait un premier pas vers les huitièmes de finale et rejoint le Japon en tête de groupe, avant d’affronter l’Allemagne ce dimanche. En cas de nouvelle victoire, la Roja sera assurée de disputer la suite de la compétition si le Japon ne perd pas face au Costa Rica. Pour rappel, les équipes de ce groupe sont les potentiels adversaires des Diables en huitièmes de finale.