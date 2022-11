Coupe du monde 2022 : l’Australie l’emporte face à la Tunisie et se relance dans le groupe D

Timorés en début de match, les Tunisiens s’inclinent 0-1 face à des Australiens qui auront su se montrer concrets et se relancent dans ce groupe D.

Après avoir tenu le Danemark en échec , la Tunisie avait une belle occasion de s’affirmer comme candidat à la qualification. En face, les Australiens jouaient déjà leur survie dans la compétition après leur défaite inaugurale face à la France . Et si chacun avait donc ses raisons de prendre le match par le bon bout, ce sont les Socceroos qui entament le mieux la rencontre.

Plus précis que leurs opposants, Mooy et consorts prennent rapidement le jeu à leur compte sans pour autant se créer de réelles occasions. C’est finalement sur un centre dévié de Goodwin que Duke va placer les siens aux commandes d’une tête croisée. Dos au mur, les Tunisiens vont enfin rentrer dans leur match. Mais les envois de Drager et Msakni manquent de précision.