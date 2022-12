Coupe du monde 2022 : l’Allemagne n’a plus "complètement" son avenir entre ses mains, reconnaît Flick

Flick ne veut pas se chercher d’excuses et l’Allemagne croit encore en ses chances de qualification : "Nous nous sommes mis tous seuls dans cette situation. Nous n’avons plus complètement notre avenir entre nos mains pour aller plus loin dans le tournoi. Mais qu’est-ce que ça veut dire la pression ? On va prendre le match avec sérieux et l’aborder avec une haute intensité. On veut avoir de l’intensité, un pressing haut, avoir la possession de balle pour se créer des occasions. Je ne ressens absolument aucune pression, je n’en ressentais d’ailleurs pas plus que ça après la défaite contre le Japon. Je suis persuadé que l’on se trouve sur la bonne voie."