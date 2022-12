Coupe du monde 2022 – "Génie", "extraterrestre" : Lionel Messi vu par les stars du football

Mais le mari d’Antonella ne fait pas l’unanimité que dans le monde du football. Ainsi, Fidel Castro (ancien homme d’Etat cubain) déclarait en 2010. "Il apparaît comme un éclair et, avec ses pieds ou avec sa tête, il frappe le ballon à une vitesse insolente."

Pourtant supporter du Real Madrid, Rafael Nadal s’inclinait aussi devant l’Argentin en 2011. "Messi est le meilleur joueur que j’ai vu dans l’histoire."

Légende du basket, Kobe Bryant montrait également son admiration pour l’ancien du Barça en 2016 : "Ronaldinho […] je discutais avec lui et il me dit : 'Kobe, écoute, je vais te présenter le gars qui sera le plus grand joueur de tous les temps'. J’ai dit : 'Mais c’est toi, le meilleur !' Il me dit : 'Non, non. Ce gamin ici sera le meilleur'. Ce gamin, c’était Lionel Messi, qui n’avait que 17 ans."

Enfin, l’ancien président américain, Barack Obama, louait les qualités du numéro 30 parisien d'une comparaison amusante, en 2016 : "Mes filles connaissent le pape François, et maintenant elles veulent connaître Messi. Mais je n’ai pas encore réussi à arranger le coup."