Depuis Charleroi, Sébastien a donné son avis lui aussi : "Je pense que Martinez a fait des bons changement contrairement à d'habitude. Je ne suis pas fier du match d'hier mais on ne doit pas être négatif sans arrêt, il y avait quand même des bonnes choses. Il faut croire en eux. Le problème c'est que Martinez joue la carte de la sécurité car il doit lui aussi prouver qu'il a sa place là-bas. Je les vois en huitième de finale, pas plus loin, mais j'espère me tromper."